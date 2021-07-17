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Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:03:00 -
Balıkesir Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik    birimlerine    2547    sayılı    Kanun    ile    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  hükümleri  uyarınca  öğretim  üyesi  alınacak. Adayların   Balıkesir   Üniversitesi   Öğretim   Üyesi   Kadrolarına   Başvuru   ve   Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat  alt  başlığından  ulaşılabilir)  sağlamaları,  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesindeki  genel şartları  taşımaları  gerekmekte.  Yabancı  Ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şart.

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