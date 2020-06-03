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Aktüel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; köprü ve üst geçitlerde kullanılan korkuluklarla sahillerdeki soyunma-giyinme kabinleri ve mazgallar başta olmak üzere birçok kent mobilyasının üretimini yaparak yılda yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:43:33 -
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; köprü ve üst geçitlerde kullanılan korkuluklarla sahillerdeki soyunma-giyinme kabinleri ve mazgallar başta olmak üzere birçok kent mobilyasının üretimini yaparak yılda yaklaşık yüzde 25 tasarruf sağlıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi atölyelerinde, tecrübeli ustalar tarafından tamamen el işçiliğiyle üretilen malzemeler hem belediyeye tasarruf hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Şehrin ihtiyacına yönelik olarak kendi imkanlarıyla ve kendi personeliyle üretimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, son olarak turizm sezonu öncesinde soyunma ve giyinme kabinlerini kendisi üretti. Kısa süre içerisinde montajının yapılarak halkın kullanımına sunulacak olan kabinlerin yanı sıra; yol ağı üzerindeki köprü ve üst geçitlerdeki korkulukların yenileme, onarım çalışmaları ile yağmur mazgallarını daha az maliyetle kendi atölyelerinde üretiyor. İmkanlarının el verdiği ölçüde kendi atölyelerinde, personeliyle üretim gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bütçesini idareli bir şekilde kullanarak vatandaşa daha fazla ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor.

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