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Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

Çanakkale'de oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi bulan balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

23 Aralık 2018 Pazar 18:58
Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.

Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:58
  1. Çanakkale
  2. Gelibolu
  3. Mehmet Taraz
  4. Balık tutmaya gittiği sahilde 2 top mermisi buldu
  5. Top mermisi

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