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Yaşam Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?
Yaşam

Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?

Balık yasağı ayın kaçında bitiyor? 15 Nisan'da başlayan balık av yasağının ne zaman sona ereceği merak konusu. Peki, balık yasağı ne zaman ayın kaçında bitiyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 15:24:00 -
Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?

Balık severler, av yasağının bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. 15 Nisan'da başlayan yasağın ne zaman ayın kaçında sona ereceği araştırılıyor. Peki, balık yasağı bitti mi?

Balık av yasağı ne zaman bitecek? Balık yasağı ne zaman son?

2021 yılının ocak ve şubat aylarında hamsi yasağı uygulandı. Balıkların yeteri kadar büyümediği için ilan edilen yasağı ardından balıklar istenilen boyutlara ulaşmıştı. Her yıl nisan ayında tüm denizler için balık av yasağı başlıyor. 15 Nisan 2021’de başlayan yasak 1 Eylül 2021’de sona erecek.

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