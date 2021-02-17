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Yaşam Balığa limon sıkılınca ne olur? Balığa limon sıkmak zararlı mı?
Yaşam

Balığa limon sıkılınca ne olur? Balığa limon sıkmak zararlı mı?

Ülkemizde sonbahar ve kış mevsiminde balık tüketimi oldukça fazla oluyor. Balık denilince de akla limon geliyor. Çünkü balık ve limon ikilisi artık kültürümüze de işleyen bir alışkanlık haline geldi. Peki, balığa limon sıkmak ne kadar doğru ve balığa sıkılan limon neye sebep oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:02:00 -
Balığa limon sıkılınca ne olur? Balığa limon sıkmak zararlı mı?

Balık, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri açısından hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir besindir türüdür. Balığın bir sürü faydaları bulunuyor. Bu faydalardan biri de omega3 olarak adlandırılır. Peki, balığa limon sıkıldığında omega3 etkisini yitirir mi? işte merak ettiğiniz soruların cevabı…

Balığa limon sıkıldığında Omega3 etkisini yitirir mi?

Balık, içinde bulundurduğu omega3 sayesinde beyin gelişimine faydası oldukça fazla bir besindir. Balığa limon sıkıldığında ne gibi etkiler meydana geldiğini konu hakkında uzman olan Tıp Uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin, “Omega-3 aspirin gibi. Hem kanı sulandırıyor hem de antikolajen gibi bir sürü özellikleri var. Halk arasında doğru bilinen bir yanlış var. Balığın üstüne limon sıkılmaz. Limon, omega-3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur.” Açıklamasında bulundu.

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