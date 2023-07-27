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Kadın - Aile Balgam söktürücü doğal ilaç! Ceviz perdesi çayı tarifi: Öksürük hemen atıldı! Olağanüstü tarifi yapın için
Kadın - Aile

Balgam söktürücü doğal ilaç! Ceviz perdesi çayı tarifi: Öksürük hemen atıldı! Olağanüstü tarifi yapın için

Yeniakit Publisher
2023-07-27 09:10:00 - 2023-07-27 09:24:09
Balgam söktürücü doğal ilaç! Ceviz perdesi çayı tarifi: Öksürük hemen atıldı! Olağanüstü tarifi yapın için

Balgam söktürücü çaylar büyük-küçük herkese şifa dağıtıyor. Akciğerleri temizleyen ve sağlık açısından önemli etkileri bulunan ceviz perdesi çayı nasıl yapılır? İşte nefes darlığına iyi gelen ceviz perdesi çayının yapılışı ve faydaları...

Cevizin insan sağlığına birçok faydası olduğunu hepimiz biliyoruz. En az kendisi kadar cevizin iç kabukları yani ceviz perdeleri de hem akciğere yararlı hem de öksürüğe, balgama karşı etkilidir.

Doğal balgam, öksürük söktürücü doğal ilaç - Balgam sökücü tarif

Ceviz perdesi çayı ( Balgam ve öksürük için) tarifi

Malzemeler

1 çay fincanı
5-6 adet ceviz perdesi (iki ceviz arasındaki kabuk)
1 çay fincanı kaynamış su
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Ceviz perdesi çayı tarifi nasıl yapılır?

En doğal ve etkili balgam sökücü ve öksürük kesicilerden biridir. Yan etkisi yoktur. Çocuk ve yetişkinler içinde en mükemmel doğal ilaç. Kolesterol dengeler bölgesel yağlar için kullanan var. Ağız kokusu, astım, ciğer rahatsızlığı olanlar, solunum sıkıntısı olanların tercihidir.

Cevizi tükettikten sonra iç kabuklarını atmayın, saklayın. Ceviz perdesi suyunu hazırlamak istediğinizde bir büyük fincan ayarında suyu kaynatın. 1 tutam ceviz perdesini kaynamış suya atın. Yaklaşık 2-3 dakika, suyun rengi değişene kadar bekleyin. Ceviz perdesi suyunu her gün bir bardak içebilirsiniz.
Yetişkinler limon ile çocuklar bal ile tatlandırabilir.

Öyle bir faydası varki…

En az ceviz kadar cevizin iç kabuklarının en önemeli faydaları

Öksürük için ceviz perdesi çayını tükettiğinizde öksürüğün kesildiğini göreceksiniz. Bu çay aynı zamanda kanı temizliyor.

Astım rahatsızlığı olanların tüketmesi öneriliyor. Ceviz perdesi suyu, iyi bir balgam söktürücü olarak biliniyor. Bu su aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor, vücuttaki mikropları öldürüyor.

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