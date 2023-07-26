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Kadın - Aile Bel ve boyun fıtığı: İbrahim Saraçoğlu harika besin diyerek kürü önerdi! Bundan yapın
Kadın - Aile

Bel ve boyun fıtığı: İbrahim Saraçoğlu harika besin diyerek kürü önerdi! Bundan yapın

Yeniakit Publisher
2023-07-26 20:36:00 - 2023-07-26 20:40:26
Bel ve boyun fıtığı: İbrahim Saraçoğlu harika besin diyerek kürü önerdi! Bundan yapın

İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye etmiş olduğu bu kürler düzenli olarak yapıldığı zaman bel ve boyun fıtığı rahatsızlığı geçmiş olur. Fıtık ne kadar ameliyat yapılsa da %100 sonuç alınmaz. Hatta çoğu kişi ameliyattan memnun kalmaz. İbrahim Sarçoğlu’nun bu kürleri sayesinde fıtık da ameliyattan daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Fıtık nasıl geçer?, bel ve boyun fıtığı nasıl geçer?, bel ve boyun fıtığı için doğal tedavi yöntemleri nelerdir?, boyun fıtığı nasıl geçer?, bel fıtığı nasıl geçer? işte bu soruların yanıtı…

Bel Ve Boyun Fıtığı İçin Doğal Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  • 1 yemek kaşığı kırkkilit otu
  • 1 su bardağı su

Yapılışı: 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı kırkkilit otundan atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra 1 kişiden yardım alın ve o kişi 5 parmağını suyu içerisine batırıp boyundan kuyruk koyuma kadar sürekli gezdirsin. Sürekli sudan alınarak masaj yapar gibi yapsın, suyun tamamı bitene kadar devam edilmelidir. Bu işlem yapılırken birazda bastırılmalıdır. Çok fazla bastırılmamalıdır. 15-20 defa yapmaya özen gösterelim.

Bu uygulama yapıldıktan 1 gün sonra ise ardıç yağı sürülmelidir. 2 gün sürülmeye devam edilmelidir.

3 gün tekrardan kırkkilit otu uygulanmalıdır.

4 gün tekrardan ardıç yağı uygulanmalıdır.
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Yani özetlemek gerekirse 1 gün kırkkilit, 1 ardıç olarak devam edilmesi gerekir.

Bu uygulamaya 1 ay boyunca devam edilmelidir.

1 tatlı kaşığı
2 yemek kaşığı adaçayı yağı

Yapılışı: 1 tatlı kaşığı susam yağının içerisine, 2 yemek kaşığı adaçayı yağını karıştırın. Bu karışımı fıtık boyundaysa boyna, bel de ise bele sürülmelidir. Masaj yaparak hafif bastırarak uygulanmalıdır. 1 sabah ve 1 akşam olmak üzere günde 2 defa uygulanmalıdır. Özellikle bu tarif boyun fıtığı için daha etkilidir.

Sarı kantaron yağı da boyun ve bel fıtığı için çok faydalıdır. Düzenli olarak fıtığın olduğu yerlere bölgelere hafif bastırak masaj yapar gibi uygulanmalıdır. 1 ay boyunca her gün düzenli olarak yapılmalıdır.

Kupa çekmekte fıtığın iyileşmesini sağlamaktadır.

Fıtığın olduğu bölgeler sıcak tutulmalıdır. Soğuktan mümkünse uzak durulmalıdır.
Ağır yük kaldırılmamalıdır.

Oturuşa ve kalkışa dikkat edilmelidir.

Bel ve boyun fıtıkları olan kişiler fazla kilo almamalıdır. Ayrıca sağlığına da dikkat etmelidir.

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