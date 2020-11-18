Balenin önemli eserlerinden seçkiler, "Bale Gala"da izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Balenin en önemli eserlerinden seçkiler, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından gerçekleştirilen "Bale Gala" programında sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak 20 Kasım'da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde izlenebilecek.



Daha önce sanatseverlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserlerinin en özel bölümlerinden oluşan programda "Uyuyan Güzel", "Kuğu Gölü", "Paquita", "Don Kişot", "Giselle", "Diana ve Acteon", "Dört Mevsim", "Fındıkkıran", "Le Corsaire", "La Bayadere" balelerinden bölümler sahnelenecek.

Azeri piyanist Mushfig Quliyev, etkinlikteki bazı eserlere piyanosuyla eşlik edecek.

Yaklaşık 50 dakika sürecek etkinlik, 20 Kasım ve 3 Aralık'ta saat 20.00'de, 24 ve 28 Kasım ile 5 Aralık'ta ise saat 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde başlayacak.

Temsilde, Pyotr İlyiç Çaykovski, Ludwig Minkus, Adolphe Adam, Cesare Pugni, Antonio Vivaldi, Riccardo Drigo, Peter Oldenburg'un müziklerine Uğur Seyrek, Marius Petipa, Jean Coralli ve Jules Perrot ile Vasily Livanov'un yaptığı koreografiler sergilenecek.

