Bal ihracatında büyük gelir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 7 milyon 991 bin 71 kovanla 659 köyde bal üretimi yapıldı. Toplanan bal miktarı 114 bin 471 tona ulaşırken, bu rakam son 5 yılın en yüksek üretim miktarı olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ABD ve Almanya başta olmak üzere 48 ülkeye bal ihracatı yapıldı. Yurt dışına gönderilen süzme ve petek bal miktarı 6 bin 448 tonu buldu. Bu satışlardan 23 milyon 384 bin 580 dolar gelir elde edildi. 2016 yılında üretim 105 bin 727 ton olurken, 14 milyon 926 bin 353 dolar tutarında 3 bin 622 ton bal ihracatı yapıldı. Balda üretim miktarı 2015'te 108 bin 128 ton oldu. Söz konusu yılda, 7 bin 192 tonla son 5 yılın en yüksek ihracat miktarına ve 25 milyon 71 bin 596 dolarla en yüksek dış satım gelirine ulaşıldı

KİŞİ BAŞINA YILLIK BAL TÜKETİMİ 1,3 KİLOGRAM

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de kişi başına yıllık bal tüketiminin son 5 yılda yüzde 10 arttığını ve geçen yıl 1,3 kilograma yükseldiğini söyledi. Şahin, AB'de kişi başına yıllık bal tüketiminin ise ortalama 0,65 kilogram olduğunu bildirdi.

Dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 92'sinin Ege Bölgesi'nde yapıldığını belirten Şahin, "Özelikle Muğla'da yoğun bir şekilde çam balı üretilmektedir. Türkiye'de ihracata konu en önemli balımız çam balıdır. Bunun yanında son yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen yüksek yayla balının da ihracatı yapılmaktadır. Başta ABD olmak üzere son 5 yılda ihracat yaptığımız ülkelerin sayısı sürekli artıyor." dedi.