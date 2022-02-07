Bakü’de ‘TEKNOFEST Azerbaycan’ tanıtım toplantısı yapıldı

Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST Azerbaycan) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin tanıtım toplantısına Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

Nebiyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da yapılmasının iki ülke arasındaki dostluk kardeşlik ve stratejik müttefikliğinin açık örneği olduğunu söyledi.

Nebiyev, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da gerçekleşecek olmasının kendileri için büyük onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'in Azerbaycan gençlerinin bilime, teknolojilere ve inovasyonlara ilgisini artıracak bir etken olacağının altını çizen Nebiyev, Azerbaycan gençlerini, start-up'ları ve ilgili şirketleri festivale katılmaya davet etti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in bir hayalle başladığını ve Türk milletinin ortak olduğu seferberlikle 5. yılına ulaştığını söyledi.

Bayraktar, bu hayalin önce İstanbul'un, sonra Türkiye'nin sınırlarını aştığını belirterek, "TEKNOFEST aslında bir dönüşüm rüzgarı. Yüksek teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşebilmek için toplumumuzun her kesimi ile birlikte yürüttüğümüz bir seferberlik. TEKNOFEST'in kalbinde geleceğin trendlerini içeren teknoloji yarışmaları duruyor. TEKNOFEST aynı zamanda adına Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz bir hareket. Her alanda yurt dışına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin dünyaya 'biz de buradayız' dediği en büyük platform." değerlendirmesini yaptı.

TEKNOFEST seferberliğinin Türk milletince büyük teveccüh gördüğünü, 2. yılında 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve yüksek teknolojiler festivali olduğunu bildiren Bayraktar, bu yıl Türkiye'deki festivali Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz'de düzenleyeceklerini, Azerbaycanlıları TEKNOFEST Karadeniz'e de davet ettiğini belirtti.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in gün geçtikçe büyüdüğünü ve büyümeğe devam ettiğini, yurt dışından ciddi iş birliği teklifleri aldıklarını anlatarak, "Şayet Türkiye dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz." diye konuştu.

Bağımsızlık için milli savunma sanayiine sahip olmanın şart olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bunun en iyi örneğini, milli ve özgün olarak geliştirdikleri Bayraktar SİHA'ların görev yaptığı Türkiye'nin terörle mücadele harekatında ve Karabağ'da gördüklerini hatırlattı.

- "Tek millet olarak yine yan yana, yine beraberiz"

Bayraktar, kanayan Karabağ yarasının, zaferin mimarı şehitler ve gaziler sayesinde kapandığını aktararak, şunları söyledi:

"Karabağ işgalden azat oldu. Karabağlı canlar evlerine dönmelerine başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor. Bakü'de evimizdeyiz. Tek millet olarak yine yan yana, yine beraberiz. Şunu çok iyi biliyoruz ki İstanbul'da edilen duaya Bakü'de amin denir. TEKNOFEST Azerbaycan ilk yılında yoluna 10 yarışma ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını ellerini çabuk tutup 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlerken amacımız hem milletimizin hem de insanlık ailesinin huzur ve refahı içinde yaşayacağı bir geleceği inşa etmektir. Artık bitmiş yarışlara değil geleceğin trendi olan teknoloji konularına odaklanmamız bir zorunluluktur. Gelin, geleceğin güçlü Azerbaycanı'nın oluşmasında sizler de yer alın. Her türlü katkıyı vermeye hazırız. Azerbaycanlı paydaşlarımızla birlikte kuracağımız bilim merkezlerinde robotikten kodlamaya, yapay zekadan siber güvenliğe geleceğin teknoloji alanlarında genç kardeşlerimiz yetişecek. Yüzyıllar öncesinden başlayan Kafkas İslam Ordusundan Karabağ savaşına uzanan ortak tarihimiz gösterdi ki birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple hep bir arada büyük hedefler için el birliği ile omuz omuza vererek çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz ülkelerimizin müreffeh geleceği ve tam bağımsızlık mücadelesine en büyük destek olacaktır."

- "​​​​​​​Gün bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içerisinde dalgalanacağı gündür"

Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık hareketinin öncülerinden Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözlerini hatırlatan Bayraktar, "Gün bayraklarımızı daha da yükseğe çekip sonsuza kadar güven içerisinde dalgalanacağı gündür. Kardeşliğimizin pekişmesinde büyük rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev başta olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. TEKNOFEST Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." diyerek konuşmasını tamamladı. ​​​​​​​