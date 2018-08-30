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Bakmayın nakliye kamyoneti gibi durduğuna! İşin aslı çok farklı

Edirne'de bir ihbarı değerlendiren ekipler, evden eve eşya taşımacılığı yapan bir nakliye kamyonetinde 30 göçmen yakaladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:32
Bakmayın nakliye kamyoneti gibi durduğuna! İşin aslı çok farklı

Edirne'de ihbar üzerine polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evden eve eşya taşımacılığı yapan bir kamyonette 30 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyoneti süren T.C. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi mevkisindeki bir evden, kapalı kasa kamyonete çok sayıda kişinin bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

"ASANSÖRLÜ EVDEN EVE TAŞIMACILIK"

Polis ekipleri bir firmaya ait üzerinde "asansörlü evden eve taşımacılık" yazan 22 AG 326 plakalı kamyoneti, MOBESE kameralarından da izleyerek kent merkezinde bir süre takip etti.

 

30 DÜZENSİZ GÖÇMEN

İstasyon Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı yakınlarında durdurdurulan aracın kasasının kapalı arka tentesini açan polis ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu çeşitli uyruklarda 30 düzensiz göçmen tespit etti.

 

YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞACAKLARDI

Polis ekipleri kamyonetin kasasında yaptıkları aramada düzensiz göçmenlerin Meriç Nehri'ni yasa dışı yollardan geçerek yurt dışına ulaşmak amacıyla kullanacağı şişme botu da ele geçirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Yanlarında taşıdıkları çanta ve bavullarıyla polis minibüsüne bindirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Kamyonet sürücüsü T.C. gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:32
  1. Edirne
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Meriç
  4. Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü

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