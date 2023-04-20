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Yemek Tarifleri Baklava şerbeti ne zaman dökülür? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?
Yemek Tarifleri

Baklava şerbeti ne zaman dökülür? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:58:00 -
Baklava şerbeti ne zaman dökülür? Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?

Bayram için baklava hazırlayanlar ‘Baklava şerbeti sıcak mı olur soğuk mu olur?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, baklavaya şerbet ne zaman dökülür?

Ramazan bayramı bu sene 21,22 ve 23 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde pek çok evde 'tatlı' telaşı başladı. Baklava açanlar ise 'Şerbet sıcak mı soğuk mu dökülür?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, en ideal baklava şerbeti nasıl olur, ne zaman dökülür?

Kıyır kıyır ev baklavasına kim 'hayır' diyebilir. Bu sebeple günler öncesinde baklava hazırlıkları başladı. Ağızda dağılan, damakları şenlendiren bir baklavanın en önemli sırrı ise şerbetinde gizlidir. Baklava şerbetinin ölçüsü kadar tatlı ile ne zaman buluşacağı da önemlidir.

Şerbetti tatlı hazırlanırken kullanılan malzeme önemlidir. Örneğin un kullandığınız bir tarif hazırlıyorsanız; şerbetin sıcak olması gerekir. Baklava gibi yufkadan hazırlanan bir tatlı yapıyorsanız da şerbet mutlaka soğuk olmalıdır. Fırından çıkan baklavaya sıcak şerbet dökerseniz sonuç pek de iç açıcı olmaz.

Bu sebeple baklava yapmaya başladığınızda şerbeti de ocağa almalısınız. Yani tatlınız sıcak şerbetiniz soğuk olmalıdır.

Şayet baklavayı birkaç gün öncesinde hazırladıysanız bu kez şerbetin sıcak olması gerekiyor. Şerbeti kaynattıktan sonra ilk sıcağı çıkar çıkmaz önceden pişirdiğiniz tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Bu aşamada baklava tepsisinin ocağa yerleştirip, ısıyı en kısık ayarda açabilirsiniz. Bu şekilde baklavanın şerbeti hızla çekmesine yardımcı olursunuz. Şerbeti döktükten sonra ocağı kapatın ve baklava tepsisine tezgaha kaldırın.
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