Baklava nasıl yapılır? Cevizli baklava tarifi

Baklava belki de Türk mutfağının en geleneksel tatlılarından biri. Her ne kadar baklavanın asıl memleketi Gaziantep olsa da Türk hanımları baklavayı evlerinde de gayet lezzetli yapmayı başarıyor. Peki baklava yapmayı bilmeyip baklava nasıl yapılır sorusunu merak edenler... İşte sizler için ev yapımı cevizli baklava tarifi yazımızın devamında...

Baklava için gerekli malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

1 kase kırılmış ceviz

göz kararı mısır nişastası

4 su bardağı şeker

5 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

10 yemek kaşığı yağ margarin

Baklava nasıl yapılır?

Öncelikle baklavanın yufkası için hamuru hazırlamakla başlayacağız. 3 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuzu bir kaba alın. Ardından aldığı kadar un ekleyip orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar malzemeleri yoğurun.

Kıvamını alan hamuru 30 eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı da tabak büyüklüğünde olacak şekilde açın ve aralarına nişasta serperek onar onar üst üste yerleştirin. Böylece 3 tane 10’arlı hamur kulesi olmuş olacak.



Şimdi bu 3 gruptan her birini merdane ile tepsi büyüklüğüne açın. 3 yufkayı aralarına isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık serperek yerleştirin. Fırından taşan kırımları kesin. Böylece düzgün bir kare / dikdörtgen elde edin. Fırına vermeden önce erittiğiniz 10 yemek kaşığı margarinin yarısını tepside gezdirin.

Tepsiyi önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin ve yufkaları takip edin. Kızarmaya başlayan yufkalar hafif renk değiştirince erimiş margarinin kalan yarısını da tepsiye dökün. Sonra da yufkaların altı üstü kızarana kadar pişirmeye devam edin. Yufkalar kızarınca tepsiyi fırından çıkartın ve soğumaya bırakın.

Yufkalar soğurken şerbetin yapımına başlayabilirsiniz. 4 su bardağı kadar şeker ile 5 bardak suyu bir tencereye koyup 15 dakika kadar kaynatın. Sonra birkaç damla limon damlatıp bir iki dakika daha kaynatın. Son olarak şerbeti sıcak sıcak soğuttuğunuz baklavaya dökün. Afiyet olsun.