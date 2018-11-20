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Bakla burger tarifi

Bakla burger denediniz mi? İşte evde yapabileceğiniz farklı bir lezzet…

20 Kasım 2018 Salı 20:01
Bakla burger tarifi

MALZEMELER

8 adet hamburger ekmeği
1 demet roka
1 adet soğan
16 dilim salatalık turşusu
12 adet kiraz domates

KÖFTE İÇİN

1 su bardağı kuru bakla
2 su bardağı kinoa
5 su bardağı su
2 adet yumurta
4 dal ince kıyılmış taze soğan
1/2 demet kıyılmış maydanoz
1'er tatlı kaşığı kekik
Pul biber ve kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

KIZARTMAK İÇİN

Sıvıyağ

YAPILIŞI

Köfte için kuru bakla, kinoa ve suyu bir tencereye alın. Bakla ve kinoa yumuşayana dek pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan karışıma kalan malzemeleri ekleyerek yoğurun. Harcı 8 eşit parçaya bölün ve büyük köfteler hazırlayın. Kızgın yağda önlü-arkalı kızartın. Hamburger ekmeklerinin tabanına roka yaprakları koyup üzerlerine köfteleri yerleştirin. Halka dilimlenmiş soğan, dilimlenmiş turşu ve ikiye bölünmüş kiraz domates soyup ekmeğin diğer parçasını üzerine kapattıktan sonra servis yapın.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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