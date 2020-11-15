Bakırköy'de drone ile Kovid-19 tedbirleri denetlendi
İSTANBUL (AA) - Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini drone ile denetledi.
Ekipler, denetim kapsamında vatandaşların maske, mesafe ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda sigara yasağına uyup uymadığını kontrol etti.
Denetim boyunca, vatandaşların maske takması, sosyal mesafe kuralına ve sigara yasağına uyması yönünde uyarı yapıldı.
Maske takmadığı ve sigara yasağına uymadığı drone ile de tespit edilen vatandaşlar hakkında tutanak tutuldu.
Ekiplerin denetimleri sıklaştıracağı öğrenildi.