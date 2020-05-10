  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakırköy’de dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi

Bakırköy’de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla soluğu dışarıda aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:42:35 -
Bakırköy’de dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi

Bakırköy’de 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla soluğu dışarıda aldı. Bakırköy Meydanı’nda oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


Yayınlanan genelge sonrası yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti. 7 hafta sonunda yeniden yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sokağa çıkmalarına izin verildi. 4 saatlik izinde yürüyüş için sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Bakırköy Meydanı’na akın etti. 65 yaş üstü vatandaşların Bakırköy Meydanı’ndaki yürüyüşleri drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı