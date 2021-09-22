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Kültür - Sanat Bakır kap kacakların ömrüne ömür katıyor
Kültür - Sanat

Bakır kap kacakların ömrüne ömür katıyor

Küçük yaşta başladığı kalaycılıkta 47 yılı geride bırakan Metin usta, Gaziantep’te öğrendiği mesleğini Süleymaniye’de sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:14:00 -
Bakır kap kacakların ömrüne ömür katıyor

Mesleğinin zorluğunu “Kışın dışarıda kap yıkamak, yazın ocağın başında kap kalaylamak” olarak tanımlayan Metin Osanmaz, İstanbul’da sayıları 10’u geçmeyen az sayıdaki kalaycıdan biri olduğunu belirterek, “Restoranların yüzde 80-90’ı internetten araştırarak bizi buluyor” diyor. Osanmaz, “Herkes masa başında, bilgisayar başında iş istiyor. Böyle zorlu bir iş yapmıyorlar. Kış günü soğukta kimse kap yıkamaz. Yazın kimse ocağın başına gelip de ‘Ben bu sıcakta bir kap kalaylayayım, bir şeyler öğreneyim’ demiyor. Gençler rahat iş istiyor. Onun için yanaşmıyorlar. Üzülüyoruz. Mesleği yapacak kimse kalmıyor” şeklinde konuşuyor.

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