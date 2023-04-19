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Gündem Bakın nasıl yapıyorlarmış! SGK’yı dolandıran uyanıklar yandı
Gündem

Bakın nasıl yapıyorlarmış! SGK’yı dolandıran uyanıklar yandı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 12:14:00 -
Bakın nasıl yapıyorlarmış! SGK’yı dolandıran uyanıklar yandı

EYT düzenlemesiyle yoğun iş yükünün altına giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları bir yandan da kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla denetimlere hız verdi. Kurum, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen 152 bin denetim sonucu sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen 47 bin kişi sosyal güvenlik sistemine dahil edildi.

EYT düzenlemesiyle birlikte eve iş taşıyan SGK çalışanları bir yandan da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için kolları sıvadı. SGK müfettişleri, 2022 yılı boyunca ülke genelinde tam 152 bin 596 işyerini denetledi. Sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen 47 bin 596 kişi sigortalılık çerçevesine alındı. Denetimler sonucunda 2 bin 513 sahte işyeri, 124 bin 373 sahte sigortalı tespit edildi.

Anlaşmalı boşanıp birlikte yaşayanlara şok baskın

SGK denetimleri sırasında maaş alabilmek amacıyla anlaşmalı boşanarak aynı evde yaşamaya devam eden çiftlere şok baskınlar düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin imzasıyla yayımlanan faaliyet raporunda; boşandığı eşi ile yaşama nedeniyle yapılan denetim sayısı 5 bin 136 olarak açıklandı. Denetimler sonucunda 4 bin 387 uyanık çiftin maaşında kesintiye gidildi. Bu kişilerin hile yaparak aldıkları maaşların tahsili için de adli soruşturma başlatıldı.

Kayıt dışılığı birkaç sektöre mal etmeyin

Raporda; SGK'nın kayıt dışı istihdamı önlemek için sosyal sigorta alanında planlı ve plansız denetim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Rapordaki şu ifadeler dikkat çekti: "Ülkemizde görülen kayıt dışı istihdam, belirli birkaç faaliyet grubuna mal edilemeyecek kadar geniş, tüm faaliyet gruplarında değişik oran ve şekillerde yaşanan bir gerçekliktir. Bu nedenle, Kurum verileri esas alınarak yapılan veri incelemeleri sonucunda iş yerleri sektörler itibarıyla analiz edilmektedir. Denetlenecek sektörler risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırılmakta, bu çalışmaların sonuçlarına göre devamlı iş yerlerine yönelik olarak planlı asgarî işçilik incelemeleri ile diğer denetim ve teftiş faaliyetleri Yıllık Çalışma Plan ve Programı çerçevesinde sürdürülmektedir."

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