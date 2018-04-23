Bakın bu fotoğrafın aslı neymiş?

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın, Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in kafasının yarıldığı ve olayların yaşandığı esnada muz yemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Tecrübeli sol bek bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi.

"KAN ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissettim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.