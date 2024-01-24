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Gündem Bakım paraları algıya ‘Yürüyen Merdivenler’ Allah’a emanet! Yürüyen merdiven bir anda çöktü
Gündem

Bakım paraları algıya ‘Yürüyen Merdivenler’ Allah’a emanet! Yürüyen merdiven bir anda çöktü

Yeniakit Publisher
2024-01-24 14:28:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Esenler Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivende çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivende bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde İBB'ye bağlı Esenler Üçyüzlü Metrosunda meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandığı esnada yürüyen merdivenler de oluşan arıza nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada merdiven üzerinde bulunan vatandaşlar büyük tehlike yaşadı. Olayı gören diğer vatandaşlar hemen merdivendeki vatandaşların yardımına koşarken olay metro güvenlik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı.

”Vidalar fırlamaya başladı"

Olay sırasında merdivende bulunan ve büyük korku yaşayan Zeki Güler, ”Vidalar fırlamaya başladı. Ben orta merdivendeyim. Kadınlar korktu. Gürültüyü duyunca bazı vatandaşlar geri kaçtı. Bir kişi merdivenler de kaldı. Sanırım şahıs uykusuzdu dalgındı ben şahsın yanına gidip kolundan tutarak kurtardım. Kurtardıktan sonra parçalanmaya başladı merdiven. Ben aşağıya koştum. Güvenlik görevlisinin gelmesini bekledim. Sonra güvenlik görevlisi geldi. Bir emniyet şeridi oluşturduk ucuz atlattık. Ben aşağıdaki şahsı tam kopan yerin ucundan kurtardım. Yaşlıyım ben dizimden sakatım burası sürekli bozuluyor. Ama ilk defa bu kadar büyük bir tehlike atlattık” dedi.

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