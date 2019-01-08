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Bakıcı kadını ilk iş gününde biber gazlı gaspla suçladı

Pamukkale'de yalnız yaşayan 96 yaşındaki adam, bakıcı olarak tuttuğu kadının biber gazı kullanarak kendisini gasp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

08 Ocak 2019 Salı 17:05
Bakıcı kadını ilk iş gününde biber gazlı gaspla suçladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Burhanettin Korkmaz (96), bakıcı olarak yanına aldığı kadının ilk iş gününde yüzüne biber gazı sıkıp, 3 bin 300 lirasını gasp ettiğini ileri sürüp, polise şikayetçi oldu. Polis, Korkmaz'a kendisini 'Seçil' ismi ile tanıtan bakıcıyı bulan Gürsel K.'yi gözaltına aldı. Bakıcı kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi, Halk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Burhanettin Korkmaz, kendisine bakıcı bulması için arkadaşı Gürsel K.'den yardım istedi. Bunun üzerine Gürsel K., kendini 'Seçil' ismi ile tanıtan 30 yaşındaki bir kadını, bakıcılık yapması için dün sabah Korkmaz'ın yaşadığı eve götürüp, tanıştırdı. Korkmaz'ın da onay vermesi üzerine kadın, bakıcı olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, Gürsel K.'nin evden ayrılmasından sonra, Korkmaz'ın yüzüne biber gazı sıktığı ileri sürülen bakıcı kadın, evdeki 3 bin 300 lira parayı gasp edip, kaçtı. Bunun üzerine Korkmaz, polise gidip şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine harekete geçen polis, Korkmaz'a bakıcı kadını bulan Gürsel K.'yi gözaltına aldı. Bakıcı kadının yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan Korkmaz, "Yaşlı olduğum için bir bakıcı tuttum. İlk gün evime geldi. Birlikte yemek yedik. Daha sonra benden 100 lira istedi. Cüzdanımı açıp kendisine verdim. Sonra bana birden biber gazı sıktı. Çantamdaki emekli maaşım olan 3 bin 200 lirayı da alıp, kaçtı. Gözüm biber gazı nedeniyle çok yandı. Feryadıma koşan komşularım, beni Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavimin ardından polise gidip, şikayetçi oldum. Bakıcı kadının yakalanıp, hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:05
  1. Denizli
  2. Pamukkale
  3. Burhanettin Korkmaz
  4. Bakıcı kadından şikayetçi oldu
  5. Biber gazıyla gasp

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