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Siyaset Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak
Siyaset

Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:02:00 -
Baki Ersoy müjdeyi verdi: İthal taze karkas sığır eti satışı 160 TL’den yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, et fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşa müjde verdi.

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, et fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşa müjde verdi.

MHP Kayseri Milletvekili ve Milletvekili Adayı Baki Ersoy et fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşa müjdeyi verdi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Türkiye Kasaplar ve Besiciler Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar üyesi vergi mükellefi kasaplarımıza İthal Taze Karkas Sığır Eti satışı 160 TL’den yapılacaktır. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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