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Ekonomi Bakanlıktan sebze - meyve provokasyonu açıklaması
Ekonomi

Bakanlıktan sebze - meyve provokasyonu açıklaması

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 15:11:00 - 2022-04-07 15:12:30
Bakanlıktan sebze - meyve provokasyonu açıklaması

Yeni Akit/Ankara

Ticaret Bakanlığı çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemlerde sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edilmekte ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütülmektedir. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacı kamuoyunda infial oluşturmaktır. Sosyal medyada yer alan bu görüntülere ilişkin doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz: İki gündür sosyal medyada dolaştırılan 'Biber Üreticisinin Biberleri Ormana Dökmesi' görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir. Yine 'İstanbul Toptancı halinde sebzelerin çöpe dökülmesi' görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanin usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir. Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan 'Boş Arazilere Kuru Soğan Dökülmesi' görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

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