Bakanlıktan psikososyal katkı! Salgında yakınlarını kaybedenlere destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Psikososyal Destek Hizmetin sürdürüldüğünü bildirdi.
Çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele, “Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti” eğitimi verdiklerini bildiren Yanık, “Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz” dedi. Bakan Derya Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyanların, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini belirtti.