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Aktüel Bakanlık'tan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarıyla ilgili açıklama
Aktüel

Bakanlık'tan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlık, 'Gördes’te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin, “Araziye akan suyun temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir” açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 22:08:00 -
Bakanlık'tan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Manisa'nın Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle "çevre kirliliği meydana geldiği" ihbarı üzerine ekiplerin, ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yaptığı bildirildi.

İnceleme sonucunda çatlağın, atık sularının atık düzenli depolama tesisinde "temizlenerek geri dönüştürülen" ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğunun görüldüğü bildirilerek, "Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzmanların ilk tespitiyle ilgili "Araziye akan suyun, geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir." bilgisi paylaşıldı.

Kesin sonuçların, numune analizleri sonrası ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemin uygulanacağını, temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

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