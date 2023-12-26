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Medya Bakanlıktan gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusu
Medya

Bakanlıktan gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-12-26 15:08:00 -
Bakanlıktan gazeteci Ataklı hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep’te Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Göktaş kentte ilk olarak, 23 Aralık’ta Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aldulkadir İyem’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrasında bir gazetecinin “Gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlere” ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Göktaş, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek sözlerine başladı. ”Aziz milletimizin başı sağ olsun” diyen Göktaş, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin bu tür söylemlerde bulunması bizlerin canını acıtıyor. Bizler şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz.”

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