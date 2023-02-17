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Aktüel Bakanlıktan depremzede çocuklarla ilgili açıklama
Aktüel

Bakanlıktan depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili yapılan açıklamada "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır" denildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 19:19:00 -
Bakanlıktan depremzede çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589, hastanelerde tedavisi devam eden 556 çocuğun olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır.

953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."

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