Bakanlıklardan gri liste kararına ilk yorum!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının katkısıyla elde edildiği belirtilen sonucun, finansal sisteme güveni artırarak program hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracağı ifade edildi.

Türkiye’nin terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürüteceği ifade edilen açıklamada, “MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir” ifadeleri kaydedildi.

Bakan Bolat: Başarının göstergesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeden çıkarılmasına ilişkin, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu" dedi.

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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi. Uygulanan ekonomi politikalarının Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan kararlılık vurgusu

İçişleri Bakanı Al Yerlikaya, Türkiye’nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili, “Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.