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Aktüel Bakanlık hedefi belirledi! Susuzluğa yeni formül
Aktüel

Bakanlık hedefi belirledi! Susuzluğa yeni formül

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarıyla yapılan projeler susuzluğa çare olacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, suyun daha tasarruflu kullanılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:31:00 -
Bakanlık hedefi belirledi! Susuzluğa yeni formül

Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizinin ulaşabileceği boyutları arasında susuzluk var. Suyun tasarrufuna ilişkin Türkiye’de önemli adımlar atılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarıyla yapılan baraj ve göletlerden oluşan depolama tesislerinin sayısının artırılarak kapasitenin 180'den 200 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Su Şurası sonrası açıklanacak kararların orta ve uzun vadeli stratejilere yön vermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

DSİ olarak son 20 yılda 284 milyar liralık yatırımla toplamda 8 bin 696 tesisi hizmete aldıklarını bildiren Yıldız, su kaynaklarının değerlendirilmesi açısından su arzını artırıcı ve suyun daha tasarruflu kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yıldız, depolama tesislerinin en hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağladıklarını belirterek şunları kaydetti,

"Baraj ve göletleriyle 1500'ün üzerinde depolama tesisimiz hizmet veriyor. Bu yıl da 90 depolama tesisini hizmete almayı hedefledik. Bu depolamaların artırılması şu anlama geliyor; boşa akan suyumuzu, yağışlı dönemde denizlere akan suyumuzu depolamış olacağız. Yağışlı sezonda fazla olan suyumuzu, yazın ve suya ihtiyacın fazla olduğu dönemlerde kullanmak durumundayız, bunun için de depolarımızın tamamlanması olmazsa olmaz. İnşaatlarımıza devam ediyoruz. Şu an 180 milyar metreküp toplamda bir depolama rezervimiz var. Hedefimiz bunu 3-4 yıllık sürede 200 milyar metreküpe çıkarmak."

Yer altı depolarını hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını dile getiren Yıldız, 150 yer altı depolama tesisini kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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