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Otomotiv Bakanlık harekete geçti: 39 ilde otomobil sektörüne denetim
Otomotiv

Bakanlık harekete geçti: 39 ilde otomobil sektörüne denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplam 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 12:45:00 -
Bakanlık harekete geçti: 39 ilde otomobil sektörüne denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 39 ilde otomotiv sektöründe fırsatçılığın önüne geçmek hedefiyle denetimlerine uygulanacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 39 ilde otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır.

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