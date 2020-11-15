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Aktüel Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:04:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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