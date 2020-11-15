Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" ifadelerine yer verildi.