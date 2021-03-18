Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.