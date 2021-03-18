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Aktüel Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:43:00 -
Bakanlık duyurdu: Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

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