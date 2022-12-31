  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakanlık duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri için tarih belli oldu
Ekonomi

Bakanlık duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğal gaz desteği ödemeleri için yeni tarih belli oldu. Ödemeler bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimi için gerçekleşiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 12:42:00 -
Bakanlık duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Şubat ayında hesaplarda

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23