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Aktüel Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:16:00 -
Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu" bilgisi verildi.

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