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Aktüel Bakanlık duyurdu: Başarıyla tamamlandı
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin ortaklığıyla düzenlenen "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı" eğitiminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 19:10:00 - 2021-10-25 19:11:01

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının ortak gerçekleştirdiği "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı" eğitiminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6’ncı Ana Jet Üs K.lığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızın müşterek gerçekleştirdiği “Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı (ASFAO-Anti-Surface Force Air Operation)” eğitimi başarıyla tamamlandı."

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