Bakanlık duyurdu: Başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin ortaklığıyla düzenlenen "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı" eğitiminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs K.lığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının ortak gerçekleştirdiği "Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı" eğitiminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 6’ncı Ana Jet Üs K.lığı envanterindeki F-16 uçakları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımızın müşterek gerçekleştirdiği “Su Üstü Unsurlarına Karşı Hava Harekâtı (ASFAO-Anti-Surface Force Air Operation)” eğitimi başarıyla tamamlandı."