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Aktüel Bakanlık duyurdu: 9 PKK'lı terörist öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 9 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:04:00 - 2022-06-18 11:04:25

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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