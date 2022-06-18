Bakanlık duyurdu: 9 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"