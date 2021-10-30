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Aktüel Bakanlık duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:27:00 -
Bakanlık duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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