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Gündem Bakanlık çirkin olay için harekete geçti
Gündem

Bakanlık çirkin olay için harekete geçti

Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüpheli için harekete geçtiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 03:18:00 -
Bakanlık çirkin olay için harekete geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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