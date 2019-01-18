Bakanlık açıkladı: Saldırıya karşılık verdik Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.