Bakanlık açıkladı: Saldırıya karşılık verdik
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi" ifadeleri kullanıldı.18 Ocak 2019 Cuma 18:32
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." denildi.
YORUM YAZ