Bakanlık açıkladı! Muhtar maaşları kesilecek mi?

ürkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kitlenmişken sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde muhtar maaşlarının kesilmesi için çalışmalar yapıldığına yönelik iddialar ortaya atıldı.

Kafaları karıştıran iddialar yalanlandı

Söz konusu iddiaların seçimlere günler kala ortaya atılması ise kafaları karıştırdı

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre iddiaların aslı astarı yok.

Bakanlık yetkilileri, muhtar maaşları ile ilgili herhangi bir çalışmanın söz konusu olmadığını kesin bir dille ifade etti.

Seçim öncesi muhtar maaşları kesilecek iddiası

Seçim öncesi asılsız iddialar ile kamuoyunu etkilemeye çalışan bazı kesimler; Kanun çıkartılacağını hatta 31 Mart’tan önce yasalaşması için çalışmaların sürdürüldüğü, muhtarlıkta maaşlı sistem yerine gönüllülük esaslı sisteme geçileceğini iddia etti.

Sayılı günler kala muhtarların çekileceği de iddia edildi

Ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından yerel seçimlerde yarışacak bir çok muhtar adayının seçimlerden çekilebileceği ve muhtarlığın artık rağbet görmeyeceği ileri sürüldü.

Ancak bu iddialar da İçişleri Bakanlığı yetkileri tarafından yalanlandı.

Muhtar maaşları ne kadar?

Muhtar maaşları 2019'un Ocak - Haziran döneminde 1.911.69 TL. Temmuz - Aralık döneminde ise 2007.27 TL olacak. (Yeni Şafak)