Bakanlık, 1000 adet bisiklet satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 25.07.2022 tarih ve saat 11:00’de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 18. Kat İhale ve/veya Toplantı Salonu’nda yapılacak. Trafik Çözümü Kapsamında alınacak 750 Adet Şehir Tipi Bisiklet, 250 Adet Katlanır Tip Bisiklet En geç 15 Aralık 2022 tarihine kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü Koordinesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve idare yetkililerinin gösterdiği yerlere teslim edilecek. Yüklenici ihale konusu malları sözleşmenin imzalanmasına müteakip 135 (yüz Otuzbeş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır.

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