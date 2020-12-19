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Aktüel Bakanlar Koca ve Gül, hasta yakınlarıyla görüştü
Aktüel

Bakanlar Koca ve Gül, hasta yakınlarıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:50:39 -
Bakanlar Koca ve Gül, hasta yakınlarıyla görüştü

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kentte özel bir hastanede çıkan yangın sonrası başka hastaneye nakledilen hastaların yakınlarıyla görüştü.

Bakanlar Koca ve Gül, yangının meydana geldiği SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerinin ardından 3 hastanın nakledildiği Şehitkamil Devlet Hastanesine geçti.

Hastanenin Başhekimi Halil Güven Fincan'dan hastalarla ilgili bilgi alan Koca ve Gül, hasta yakınlarıyla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti.

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