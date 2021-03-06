Bakan Ziya Selçuk'tan 'okul' uyarısı!

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün ilk kez kalktı. Buna göre; gün boyu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve orta riskli illerde Pazartesi sabahı 05:00'ta sona ermek üzere Cumartesi günü saat 21:00'da tekrar başladı.

'Çocuklarımızı düşünelim'

Türkiye genelinde yaşanan kalabalık görüntülerine ilişkin bir uyarı da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Kademeli olarak yüz yüze eğitiminde başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, velilere şöyle seslendi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var."