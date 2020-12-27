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Aktüel Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı
Aktüel

Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:21:01 -
Bakan Ziya Selçuk, Mehmet Akif'in şiirinden bestelenen eseri seslendiren öğrencilerin klibini paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Mehmet Ali"ye adlı şiirinden bestelenen esere ilişkin klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk, Twitter hesabından "MehmetAkifErsoy" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şiiri besteleyen Çekmeköy Özden Cengiz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şanlı Ulus'a, vokallerde yer alan aynı lise öğrencileriyle enstrümanları çalan Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Selçuk, paylaşımında Mehmet Akif'i de "Çanakkale Geçilmez'i en güzel o anlattı. Paltosuz kışlar içindeyken İstiklal Marşımızı milletine bağışlayan yüce gönlünü şiar bildik. Rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadeleriyle andı.


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