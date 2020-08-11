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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gençler, kadınlar ve engellilerin istihdamını kolaylaştıran aktif iş gücü programlarına son iki yılda 4,6 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:36:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Aktif iş gücü programlarına iki yılda 4,6 milyar lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , yaptığı yazılı açıklamada, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim ile girişimcilik eğitim kursları gibi modellerle gençler, kadınlar ve engellilerin sürdürülebilir istihdamını sağladıklarını belirtti.

Programlarla vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini artırdıklarını vurgulayan Selçuk, 2018'in Temmuz ayından bu yana 1,1 milyon kişi için 4,6 milyar lira kaynak aktardıklarına dikkati çekti.

Genç girişimcilere 721 milyon lira

Gençleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlama gayretinde olduklarını ifade eden Selçuk, özellikle sosyal konularda farkındalıklarını artırmak için Sosyal Çalışma Programı'nın hayata geçirildiğini vurguladı. Selçuk, program sayesinde geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisinin ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştığına ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

Gençlerin girişimci ruhuna inandıklarını ve bu kapsamda güçlü bir teşvik sunduklarını belirten Selçuk, genç girişimci modeli ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde sigorta primlerinin devletçe karşılandığına işaret etti.

Bakan Selçuk, 2018-2020 arasında 58 bin genç girişimci için 721 milyon lirayı aşkın destek sağlandığını kaydetti.

 

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