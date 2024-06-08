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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 milyar TL’lik malvarlığına el konuldu
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 milyar TL’lik malvarlığına el konuldu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 08:44:00 - 2024-06-08 09:01:11

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve 4 ayrı organize suç örgütüne yapılan Kuyu-4 operasyonlarında, su örgütlerinin lideri Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu ticareti ve 4 ayrı organize suç örgütüne yapılan Kuyu-4 operasyonlarında, su örgütlerinin lideri Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

Operasyonda toplam değeri 11 milyar TL olan 200 adet taşınmaz malvarlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

 


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