Bakan Yerlikaya bayramın il günü kahreden haberi kamuoyu ile paylaştı! Ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "(Bayram tatilinin ilk günü) 852 trafik kazası meydana geldi. 407 bin 731 araç denetlendi. 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldı." dedi.
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