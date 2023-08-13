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Gündem Bakan Yerlikaya açıkladı! Sadece Bingöl’de 36,4 milyar TL…
Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! Sadece Bingöl’de 36,4 milyar TL…

Yeniakit Publisher
2023-08-13 14:15:00 -
Bakan Yerlikaya açıkladı! Sadece Bingöl’de 36,4 milyar TL…

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 36,4 milyar TL yasa dışı gelirin engellendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan "Şehit Jandarma Ütğm. Uğur TUNABOYLU" NARKOTERÖR OPERASYONU sonucunda: 73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 14.654.192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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