Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Erzurumspor'a ziyaret

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Takıma ligde başarılar dileyen Yerlikaya'ya üzerinde adı ve soyadının yazılı olduğu Erzurumspor forması armağan edildi. Yerlikaya, kulüp başkanı Üneş ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.