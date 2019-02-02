Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Erzurumspor'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Erzurumspor'a ziyaret02 Şubat 2019 Cumartesi 17:20
ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerini ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerini ziyaret ederek, kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.
Takıma ligde başarılar dileyen Yerlikaya'ya üzerinde adı ve soyadının yazılı olduğu Erzurumspor forması armağan edildi.
Yerlikaya, kulüp başkanı Üneş ve yönetim kurulu üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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