Bakan Yanık DW Türkçe’ye haddini bildirdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanları tanımlarken "seks işçisi" diyerek bu ahlaksız durumu özendiren ve normalleştirmeye çalışan DW Türkçe’ye tepki gösterdi.

"Fuhuşa teşvik suçudur"

Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "@dw_turkce yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir. Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık" ifadelerini kullandı.