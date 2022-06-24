  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Yanık DW Türkçe’ye haddini bildirdi
Siyaset

Bakan Yanık DW Türkçe’ye haddini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanları tanımlarken "seks işçisi" diyerek bu ahlaksız durumu özendiren ve normalleştirmeye çalışan DW Türkçe’ye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 16:14:00 -
Bakan Yanık DW Türkçe’ye haddini bildirdi

 yeniakit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, insanları tanımlarken "seks işçisi" diyerek bu ahlaksız durumu özendiren ve normalleştirmeye çalışan DW Türkçe’ye tepki gösterdi.

"Fuhuşa teşvik suçudur"

Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "@dw_turkce yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir. Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık" ifadelerini kullandı.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kamil

"gerekli başvuruyu yaptık" ne demek..!? sanki onlar devlet siz ise onların tebaası...!!!

Bal

Sadece kendi kararıdır ve sadece kendi rezaletidir. Kendi rezil durumunu yaymak ZORUNDAYIM diyen bir şahsa psikolog ve terapistler nasıl bir karar verirler acaba?  
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23